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Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Sabri Yıldırım  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, terör örgütü PKK ve HDP'den çocuğunu istediğini aktardı.

3 yıldır eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Koçhan, "Oğlum Ersin, bensiz dayanamayacağını söylüyordun. 8 yıldır bizden ayrı nasıl duruyorsun? Gel, teslim ol, biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. HDP yılanın başıdır. Her hafta işimizi gücümüzü bırakıp burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık yeter, dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Bu Türk-Kürt davası değil." ifadelerini kullandı.

Oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirten Şemsettin Özcan ise şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kaçırarak PKK'ya teslim etti. Kaç yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP olmazsa PKK bu işi yapamaz. HDP onlara her türlü desteği veriyor ve onlar da yapıyor. Bu Kürt davası değil, Kürtlükle ilgili bir şey yok. Bunların Meclis'te de olmaması lazım. HDP, Kürtleri mahvetti, Kürtlerle ilgileri yok. HDP, Türkiye'ye zarar veriyor. Çocuğum başta olmak üzere hepsine sesleniyorum. Biz HDP önünde eylemdeyiz ve çocuklarımız gelinceye kadar burayı terk etmiyoruz. Muş'ta, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapıp çocuklarımızı istiyoruz. Bizi perişan ettiler, Allah da onları perişan etsin. HDP'nin İsrail'den hiçbir farkı yoktur."

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