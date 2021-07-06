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Müsilaj Çanakkale sahillerindeki etkisini yitirdi

Marmara Denizi sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'de yürütülen çalışmalarla büyük ölçüde etkisini kaybetti.

Burak Akay   | 06.07.2021
Müsilaj Çanakkale sahillerindeki etkisini yitirdi Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Çanakkale

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar, dördüncü haftasında aralıksız sürüyor.

Biga ilçesi Karabiga beldesi sahili ile Ezine'nin Geyikli beldesi, Bozcaada İskelesi ve Ayazma Plajı'nda müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Temizlik çalışmaları sonucu sahil boyunda yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin tatil beldelerinde müsilajın etkisini yitirmesi dolayısıyla hareketlilik de arttı.

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