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Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı sonbahar renklerine büründü.

Ergün Caran   | 15.10.2021
Murat Dağı'nda sonbahar renkleri Fotoğraf: Ergün Caran - Anadolu Ajansı

Kütahya

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz'deki Murat Dağı sonbaharda güzel manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.

Bir tarafı Porsuk Nehri üzerinden Karadeniz’e, diğer tarafı Gediz Nehri üzerinden Ege Denizi'ne ulaşan nehrin doğduğu Murat Dağı'nda, yeşil örtünün aralarını kaplayan, sarı ve kızılın her rengini barındıran ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan, hem termal hem de kayağı sevenlerin uğrak yeri Murat Dağı, manzarayı fotoğraflamak isteyenleri de ağırlıyor. 

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