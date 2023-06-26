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Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya üç günde 112 bin 869 araç girişi oldu.

Özcan Yıldırım  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar tatili memleketlerinde geçirmeyi tercih ederken, bazılarının tercihi kıyı bölgeleri oldu.

Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla da tatil dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kente, 23, 24 ve 25 Haziran'da 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı.

Mavi bayraklı plajlara, doğal güzelliklere ve önemli tarihi eserlere sahip Muğla'ya, ziyaretçi ilgisinin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

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