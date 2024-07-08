Dolar
32.72
Euro
35.46
Altın
2,377.29
ETH/USDT
2,958.90
BTC/USDT
55,755.00
BIST 100
10,873.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla

Ören Mahallesi Alatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelere göre orman yangınları istatistiklerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek
Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları olarak toplam 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
Fatih'te İBB binası önünde Adalılardan "azmanbüs" protestosu

Benzer haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çorum'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet