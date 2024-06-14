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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Durmuş Genç  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla

MUĞLA (AA) - Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

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