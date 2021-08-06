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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır,Osman Akça   | 06.08.2021
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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