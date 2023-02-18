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Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

Ali Ballı   | 18.02.2023
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi Fotoğraf: Osman Akça / AA

Muğla

Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık bir haftada 50 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.



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Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi

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