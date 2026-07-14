Muğla'nın 3 ilçesi ile İzmir'de çıkan yangınlara müdahale ediliyor Muğla'nın Kavaklıdere, Ortaca ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.