Muğla'nın Kavaklıdere ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın 2 ilçesi ile İzmir'de çıkan yangınlara müdahale ediliyor Muğla'nın Kavaklıdere ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

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Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ortaca'daki yangın kontrol altında

Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan 2 helikopter, karadan ise arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Milas

Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi'nde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almak için havadan 8 uçak ve 10 helikopterle, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman yangın işçisiyle müdahale sürüyor.

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki zirai alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, 1 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

Fotoğraf : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/AA

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına bölgede tadilat çalışmasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların neden olabileceği iddiasıyla 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü