Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'nın Kepez ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ali Rıza Akkır, Onur Çadır, Gülsem Adam, Arif Yavuz, Durmuş Genç
22 Temmuz 2026•Güncelleme: 22 Temmuz 2026
Fotoğraf: Ali Rıza Akkır / AA
Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
MUĞLA/ANTALYA/AFYONKARAHİSAR
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan açıklama
Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Bölgede güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını ifade eden Akbıyık, "Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla İnlice Mahallesi'ni tedbir amacıyla boşaltıyoruz." dedi.
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti.
Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.
Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.
Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.