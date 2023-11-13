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Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Bodrum'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Fethiye'de de toprak kayması meydana geldi.

Ali Ballı, Osman URAS, Onur Çadır  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla

Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana sağanak aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezi ile bazı mahallelerde rögarlardan su taştı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sağanak sırasında yayalar da zor anlar yaşadı.

Çamurlu suların cadde ve derelerden döküldüğü bölgelerde ise denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarlarda ve dere yataklarında çalışma yaptı.

Turgutreis, Akyarlar ve Mumcular mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda hasar meydana geldi.

İlçede yağış nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

Bazı vatandaşlar cadde ve sokakların dereye döndüğü anları araçlarıyla seyrederken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Fethiye ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Karagözler Mahallesi Keçiler Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle kapanan yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.


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