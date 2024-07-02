Dolar
32.58
Euro
34.98
Altın
2,324.58
ETH/USDT
3,416.00
BTC/USDT
61,900.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Avusturya maçının oynanacağı Leipzig Stadı'nda yürüyor.
logo
Gündem

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ali Rıza Akkır  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla

Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın ekiplerin etkin mücadelesiyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuvası sayısı 700'e ulaştı

Muğla'daki İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuvası sayısı 700'e ulaştı
Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesine girdi

Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesine girdi
Fethiye'deki "Hayalet köy" turistlerin ziyaretleriyle canlanıyor

Fethiye'deki "Hayalet köy" turistlerin ziyaretleriyle canlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet