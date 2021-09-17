Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.