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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Durmuş Genç   | 17.09.2021
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.

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