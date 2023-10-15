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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ali Rıza Akkır  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla

Balcılar Mahallesi Karacaağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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