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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osman Akça  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.


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