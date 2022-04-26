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Muğla'da ata tohumlarından elde edilen fideler ücretsiz dağıtıldı

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında ata tohumlarından elde edilen fideler vatandaşlara ücretsiz verildi.

Durmuş Genç   | 26.04.2022
Muğla'da ata tohumlarından elde edilen fideler ücretsiz dağıtıldı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Şubesinde üretilen domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin 1 milyon 153 bin fidesi Muğla'nın 13 ilçesine gönderildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen törende, fideleri vatandaşlara dağıttı.

Saylak, geçen yıl 250 dekar olan ata tohumları ekim alanını bu yıl 800 dekar alana çıkarıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 1963'ten bu yana özel silolarda koruduğu ata tohumlarından fideler elde edildiğini vurgulayan Saylak, "Bugün Menteşe'de 50 bin fideyi dağıtacağız. Kent hayatı kırsaldaki kadar sebze-meyve yetiştiriciliği konusunda imkanlara sahip değil. Vatandaşlarımız bu fidelerle evlerinin balkonunda, bahçesinde, çocuklar ise okullarında ata tohumlarımızdan elde edilen bu fidelerden sebze yetiştirecek." diye konuştu.

Fidelerden üretilecek mahsullerden elde edilecek tohumların gelecek yıllarda da tekrar ekileceğini vurgulayan Saylak, böylece yerli sebze üretiminin desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. ​​​​​​

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