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Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ali Ballı, Sabri Kesen  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Marmaris'te yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi'ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşandı.

İlçe dış mahalleleri Selimiye ve Turgut'taki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.

"Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde turistler denize girip güneşlendi. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle gezdi.

Yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu.

Bayram tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler ise Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları su sporları yaptı.

Heyecan tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını havadan izledi.

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