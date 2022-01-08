Muğla kıyılarında fırtına uyarısı

Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabahtan itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.