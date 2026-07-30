Muğla, Antalya, Balıkesir ve Mersin'deki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Edremit, Ayvacık, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha kontrol altına alındı." dedi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor Muğla, Antalya, Balıkesir ve Mersin'deki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Edremit, Ayvacık, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha kontrol altına alındı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünden beri ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik, bunların 110'unu tamamen kontrol altına aldık." dedi.

Bakan Yumaklı, "Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

Fethiye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

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Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf : Mert Cantürk/AA

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangına 2 uçak ile diğer kara ve hava unsurlarının müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Hava şartlarının elverişli olması halinde yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini ifade eden Öztürk, yangında herhangi bir evin zarar görmediğini, can kaybı, yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Öztürk, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale edildiğini aktaran Öztürk, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yayılım gösterdiğini, tedbir amacıyla 45 evin tahliye edildiğini bildirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekipler havadan ve karadan müdahale başlatmıştı.

Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Salı günü başlayan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Enerjisi düşük olarak devam eden yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Fotoğraf : Süleyman Elcin/AA

Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün öğle saatlerinde başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan ara vermeden müdahale ettiğini söyledi.

Yangın bölgesinde hanelerin zarar gördüğünü belirten Güneş, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor." dedi.

Fotoğraf : Mehmet Çakmak/AA

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi.

Seraları zarar gören çiftçi Mazhar Karaşahin de yangının tarım arazilerinin yakınında başladığını, köylülerin ilaçlama motorlarıyla seralarını korumaya çalıştığını belirtti.

Karaşahin, bölgede elektrik hattı ve yol bulunmadığını dile getirerek, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi.

Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınlara müdahale sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf : Sergen Sezgin/AA

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Fotoğraf : Burak Akay/AA

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

Fotoğraf : Sergen Sezgin/AA

Ekiplerin müdahelesi ile yangın tamamen kontrol altına alındı.

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir Dikili'de makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için gayret gösteren ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.