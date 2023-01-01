MSB'den yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği "Önce Vatan" klibi hazırladı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
Adım #Mehmetçik benim;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2023
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da “Önce Vatan” diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! 🇹🇷 pic.twitter.com/eZYopSbqRA
Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.
Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.