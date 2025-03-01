MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevlerini sürdüren Mehmetçiğin ilk sahurlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı." ifadeleri kullanıldı.
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Tüm İslam Âleminin Ramazan ayı mübarek olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2025
Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VjkhO8ivPy