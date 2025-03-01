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MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevlerini sürdüren Mehmetçiğin ilk sahurlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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