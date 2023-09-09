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MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Ferdi Türkten  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere düşmanı bozguna uğratan tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Milli Mücadele'yi ve İzmir'in kurtuluşunu anlatan bir videoya da yer verildi.

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