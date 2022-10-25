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MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), zor arazi şartlarında vatani görevini başarıyla yapan Mehmetçiğin günlük yaşamının anlatıldığı "Her dağın zirvesi Mehmetçik" videosu paylaştı.

Barış Gündoğan   | 25.10.2022
MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Dostum dostum" türküsü eşliğinde paylaşılan videoda, Mehmetçiğin sarp ve zorlu arazi koşullarındaki mücadelesi anlatılıyor.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan videoda, Mehmetçiğin kritik üs bölgelerindeki bir günlük yaşamından kesitler yer alıyor.

Videoda, terörle mücadelenin yanı sıra Mehmetçiğin sakal tıraşından, kendi yemeklerini hazırlamalarına kadar görüntüler bulunuyor.

Görüntülerde bir Mehmetçik, "Biz burada olduğumuz sürece biliyoruz ki Türkiye'deki 80 milyon vatandaşımız, anneler, aileler rahat uyurlar. Onların rahat uyuması aslında bizim için en büyük mutluluk. Onların edeceği her dua, bizim burada daha öz güvenli, daha moralli, motivasyonlu olmamızı sağlıyor. Onların arkamızda olduğunu bilmek bizim motivasyonumuzu ekstra yükseltiyor burada." ifadelerini kullandı.

"Her dağın zirvesi Mehmetçik" videosu, "Bayrağa kan, düşmana mızrak, mazluma umut, zalime korku. İşte şanlı Türk ordusu. En zor şartlarda bile vatanı için durmadan ve yılmadan fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin zirvelerdeki zorlu mücadelesine yakından bakalım." ifadeleriyle paylaşıldı.

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