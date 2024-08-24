MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8. yıl dönümü dolayısıyla Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajda, "DEAŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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DEAŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 8’inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler… pic.twitter.com/RiNuSBB6hU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2024