MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajda, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve Suriyeli kardeşlerimize yönelik zulme son vermek için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yılında tüm kahramanlarımızı selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve Suriyeli kardeşlerimize yönelik zulme son vermek için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’nın 3’üncü yılında tüm Kahramanlarımızı selamlıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.#MSB pic.twitter.com/wNRol1BAAt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2022
Mesajla birlikte paylaşılan infografikte harekatla birlikte 4 bin 200 kilometre alanın kontrol altına alındığı, 390'dan fazla yerleşim yerinin terörden arındırıldığı, 3 bin 700'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği ve 1 milyon Suriyelinin de topraklarına geri döndüğü bilgisi verildi.