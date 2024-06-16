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MSB'den Babalar Günü'ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, hazırladığı özel videoyla kutladı.

Orhan Onur Gemici  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
MSB'den Babalar Günü'ne özel video

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, farklı birimlerden askeri personelin görevine gitmeden önce uyuyan çocuklarının üzerini örttüğü, öptüğü ve not yazdığı anlar yer aldı.

Paylaşımda, "Yastığa kafamızı rahat koyabiliyorsak, bu kahraman babalarımızın sayesindedir. Vatan ve millet uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." mesajına yer verildi.

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