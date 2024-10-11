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MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı

Ankara

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücü. Polatlı'da icra edilen Ateş Serbest-2024 faaliyeti başarıyla tamamlandı. Kahraman Mehmetçik, sergilediği üstün performans ile bizleri bir kez daha gururlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve silah sistemlerinin hedefleri tam isabet vurduğu görüntülere yer verildi.

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