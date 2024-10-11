MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücü. Polatlı'da icra edilen Ateş Serbest-2024 faaliyeti başarıyla tamamlandı. Kahraman Mehmetçik, sergilediği üstün performans ile bizleri bir kez daha gururlandırdı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve silah sistemlerinin hedefleri tam isabet vurduğu görüntülere yer verildi.
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İşte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücü! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2024
Polatlı’da icra edilen Ateş Serbest-2024 Faaliyeti başarıyla tamamlandı.
Kahraman Mehmetçik, sergilediği üstün performans ile bizleri bir kez daha gururlandırdı. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QWstSgPkSB