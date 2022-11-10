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MSB'den Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları "saygı nöbetçileri" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'de görev yapan saygı nöbetçilerinin görüntülerini paylaştı.

Barış Gündoğan   | 10.11.2022
MSB'den Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları "saygı nöbetçileri" paylaşımı

Ankara

MSB'den Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla yapılan videolu paylaşımda, Anıtkabir'de görev yapan saygı nöbetçilerinin hazırlıkları ve görev değişimleri yer aldı.

Paylaşımda, "Anıtkabir’i ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği bu aslanlar, Başkomutanımız Atatürk’e asil milletimizin saygısının ve hürmetinin birer sembolüdür. Onlar bugün de sizlerin arasından yürüyecek ve Atatürk'ümüze olan saygımızı gösteren nöbetlerini tutuyor olacaklar." ifadelerine yer verildi.

Anıtkabir'de iki saatlik nöbetleri süresince hareket etmeyen, nöbet değişimleri de ilgiyle izlenen saygı nöbetçilerinin videosu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

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MSB'den Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları "saygı nöbetçileri" paylaşımı
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