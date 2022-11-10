MSB'den Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları "saygı nöbetçileri" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'de görev yapan saygı nöbetçilerinin görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'den Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla yapılan videolu paylaşımda, Anıtkabir'de görev yapan saygı nöbetçilerinin hazırlıkları ve görev değişimleri yer aldı.
#Anıtkabir’i ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği bu aslanlar, Başkomutanımız #Atatürk’e asil milletimizin saygısının ve hürmetinin birer sembolüdür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2022
Onlar bugün de sizlerin arasından yürüyecek ve Atatürkümüze olan saygımızı gösteren nöbetlerini tutuyor olacaklar #10Kasım pic.twitter.com/ztnsDUy7nB
Paylaşımda, "Anıtkabir’i ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği bu aslanlar, Başkomutanımız Atatürk’e asil milletimizin saygısının ve hürmetinin birer sembolüdür. Onlar bugün de sizlerin arasından yürüyecek ve Atatürk'ümüze olan saygımızı gösteren nöbetlerini tutuyor olacaklar." ifadelerine yer verildi.
Anıtkabir'de iki saatlik nöbetleri süresince hareket etmeyen, nöbet değişimleri de ilgiyle izlenen saygı nöbetçilerinin videosu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.