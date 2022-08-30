Dolar
18.18
Euro
18.26
Altın
1,734.68
ETH/USDT
1,595.80
BTC/USDT
20,457.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor
logo
Gündem

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Ferdi Türkten   | 30.08.2022
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için kurtuluş mücadelesi veren, bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır." yazılı görsele yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı
Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden gençlere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi

Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi
Büyük Zafer'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor
PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet