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MSB'den 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ömer Olcay  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
MSB'den 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümü mesajı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiğimiz 2'nci İnönü Zaferi'mizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İnönü Muharebelerini zaferle sonuçlandıran İsmet İnönü'ye, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla ve şükranla anıyoruz."

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