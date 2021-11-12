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MSB'den 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Kemal Akan   | 12.11.2021
MSB'den 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mesajı

Ankara

MSB'nin mesajında, "Vatan ve millet uğruna yurt içinde ve dışında kahramanca ve fedakarca görev yapan uzman erbaşlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici de Uzman Çavuşlar Günü'nü kutladığı mesajında, Silahlı Kuvvetlerde sözleşmeli görev yapan uzman çavuşlara muvazzaflık verilmesini istedi.

Tilkici, "Geçen yıllarda 960 bin taşerona kadro veren, bu yıl 530 bin sözleşmeli memura kadro verecek olan devlet büyüklerimizin vatan millet için ter akıtan, kan akıtan, can veren uzman çavuşlara da kadro vereceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye, Irak'ın kuzeyi, Somali, Katar, Libya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova ve yurt içindeki tüm operasyonlarda uzman çavuşların bulunduğunu belirten Tilkici, uzman çavuşların yaşadığı sorunların çözümünü beklediklerini kaydetti.

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