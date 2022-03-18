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MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı

Barış Gündoğan   | 18.03.2022
MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaşıldı.

"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir." dizeleriyle paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Çanakkale şehitleri için yazılan bir şiirin dizelerine yer verilen videoda, savaş yıllarında çekilen görüntüler de yer aldı.

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