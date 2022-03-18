MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı

Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaşıldı.
"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir." dizeleriyle paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.
"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2022
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir."#ÇanakkaleGeçilmez 🇹🇷 pic.twitter.com/rcmqPBbDBr
Çanakkale şehitleri için yazılan bir şiirin dizelerine yer verilen videoda, savaş yıllarında çekilen görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.