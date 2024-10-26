MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu'nun, Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
- Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı
- Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
- Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis gemisinin ülkeye gelişini "tarihi" olarak nitelendirdi
MSB'den "Açık denizlerin koruyucu gücü" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurları, R/V Oruç Reis araştırma gemisi ve destek gemileri ile birlikte Somali yaklaşma sularına ulaştı. Ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürecek olan R/V Oruç Reis gemisine refakat görevimiz aralıksız devam ediyor."
“Açık Denizlerin Koruyucu Gücü”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2024
TCG GÖKOVA, TCG GEDİZ ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ’den oluşan “Somali Deniz Görev Grubu” unsurları, R/V ORUÇ REİS araştırma gemisi ve destek gemileri ile birlikte Somali yaklaşma sularına ulaştı.
Ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve… pic.twitter.com/ovjMdUtcnh
Açıklamada, Somali Deniz Görev Grubu'nun, Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.