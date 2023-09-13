MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2023
-Gazi Mustafa Kemal Atatürk-
Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünü kutluyor;… pic.twitter.com/50j706LYnv
"Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi’nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.