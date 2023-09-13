Dolar
26.94
Euro
28.94
Altın
1,911.60
ETH/USDT
1,587.30
BTC/USDT
25,907.00
BIST 100
8,186.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'nda konuşuyor
logo
Gündem

MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Neriman Senanur Torun  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi’nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak
Sosyal yardım alan ailelerdeki 58 bini aşkın öğrenciye ulaşım desteği
Akademisyenlere göre leyleklerin erken göçü sert geçecek kışın habercisi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son üç ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi
Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Benzer haberler

MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan biri FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan biri FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet