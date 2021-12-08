Dolar
13.71
Euro
15.52
Altın
1,782.28
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,008.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçakların icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.

Fırat Taşdemir   | 08.12.2021
MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.

Açıklamada, "NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk Hava Sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptıranlar için 11 Aralık’ta sona erecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 791 bini geçti
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısında hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde
DSÖ Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu

Benzer haberler

MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı

MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı

GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan harekat bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi