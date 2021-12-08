MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçakların icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.
1⃣ Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımızın icra ettiği NEXUS ACE görevinden görüntüler... pic.twitter.com/Y6A1hEBuAU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2021
Açıklamada, "NEXUS ACE, muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk Hava Sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.