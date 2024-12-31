MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.
Ankara
Mehmetçikten milletimize yeni yıl mesajı! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2024
Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fqpLDG0WUa
Videoda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.
Somali açıklarında görev yapan TCG Gediz ve TCG Gökova gemileri ile Ege'de görev yapan TCG Anadolu gemilerinin personeli ve Sakarya, İstanbul ile Ankara'daki çeşitli birliklerde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarında da "Mutlu yıllar Türkiye" ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.