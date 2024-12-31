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MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

İsmet Karakaş  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı

Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.

Somali açıklarında görev yapan TCG Gediz ve TCG Gökova gemileri ile Ege'de görev yapan TCG Anadolu gemilerinin personeli ve Sakarya, İstanbul ile Ankara'daki çeşitli birliklerde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarında da "Mutlu yıllar Türkiye" ifadeleri kullanıldı.


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