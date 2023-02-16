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MSB kaynakları "İspanyol devriyesi" iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarp Özer   | 16.02.2023
MSB kaynakları "İspanyol devriyesi" iddialarını yalanladı

Ankara

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığı iddiasına ilişkin görüntüler yer almıştı.

Bakanlık kaynakları, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerin depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini bildirdi.

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