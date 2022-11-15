Dolar
18.61
Euro
19.40
Altın
1,776.80
ETH/USDT
1,265.40
BTC/USDT
16,883.00
BIST 100
4,629.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

Mehmet Tosun   | 15.11.2022
MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek

Ankara

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştaydan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Yönerge hakkında karar
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi
Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim
MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet