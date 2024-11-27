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MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde "kilidi kapatan" Mehmetçiğin, Zap bölgesindeki operasyonlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Ömer Olcay  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
MSB, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçiğin bölgede havadan ve karadan devam eden operasyon görüntülerine ilişkin video da yer aldı.

Bir Mehmetçiğin, "Atalarımızın bizlere emaneti cennet vatanı korumak ve her türlü terör tehdidini engellemek maksadıyla zorlu hava şartlarında görev yapmaktayız" sözleriyle başlayan videoda, " Devletimizin ve milletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlar ile terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız. Operasyonlarımız öngörülemez, alışılmadık ve süratli bir şekilde devam edecektir. " ifadelerine yer verildi.

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