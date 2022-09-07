MSB, Gülnar'daki orman yangınıyla mücadeleye 9 helikopterle destek veriyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 9 helikopter ile destek veriyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Mersin Valiliğinin talebi üzerine Gülnar'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 S-70, 5 AS-532 ve 1 CH-47 tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.