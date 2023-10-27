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MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında başkentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu.

Utku Şimşek  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı başkent Ankara'da da coşkuyla kutlayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, program kapsamında saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak.

Mehteran Birliği saat 14.00'te TBMM önünde konser verecek, saat 14.15'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu konser düzenleyecek.

TBMM önünden saat 14.35'te Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni yapılacak.

SOLOTÜRK de saat 13.00'te Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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