MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında başkentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı başkent Ankara'da da coşkuyla kutlayacağız." ifadesine yer verildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı başkent Ankara’da da coşkuyla kutlayacağız.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023
Millî Savunma Bakanlığı olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Mamak’tan 21 pare top atışı yapılacak. Ayrıca;
▪️Mehteran Birliğimiz, TBMM önünde konser verecek (saat 14.00),
▪️Karma Bando ile… pic.twitter.com/ERIIlbm0Ah
Açıklamaya göre, program kapsamında saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak.
Mehteran Birliği saat 14.00'te TBMM önünde konser verecek, saat 14.15'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu konser düzenleyecek.
TBMM önünden saat 14.35'te Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni yapılacak.
SOLOTÜRK de saat 13.00'te Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.