MSB: Afrin'deki saldırının ardından teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin'de bugün 4 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı füze saldırısının ardından teröristlere ait hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye'nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısıyla masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil vatandaşın öldüğü, 20 kişinin yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.
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1⃣ İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye’nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısı gerçekleştirerek masum sivilleri hedef aldı. pic.twitter.com/REJhgU9Xy3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2022