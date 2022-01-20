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MSB: Afrin'deki saldırının ardından teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin'de bugün 4 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı füze saldırısının ardından teröristlere ait hedeflerin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 20.01.2022
MSB: Afrin'deki saldırının ardından teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin gerçek yüzünü bir kez daha göstererek Suriye'nin kuzeyinde barış ve istikrarı sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümünde Afrin kent merkezine füze saldırısıyla masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil vatandaşın öldüğü, 20 kişinin yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Ateş destek vasıtalarımız ile teröristlere ait hedefler etkili şekilde vuruldu, vurulmaya devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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