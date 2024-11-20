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MİT'in CHP'ye yaptığı sunumda "terör örgütleriyle mücadele" anlatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı sunumda, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele ile MİT'in bu mücadelede izlediği strateji anlatıldı.

Mehmet Tosun  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
MİT'in CHP'ye yaptığı sunumda "terör örgütleriyle mücadele" anlatıldı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sunumda, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma (İKK), bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

Terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgilerin paylaşıldığı sunumda, MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı.

MİT'in, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara yer verilen sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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