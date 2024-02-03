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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Doha'da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Doha'da görüştü

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

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