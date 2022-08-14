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Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun görülmesi gerektiği belirtilerek, "Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.

Cankut Taşdan   | 14.08.2022
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Rum terör örgütü EOKA'nın, 1958'den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türkü'ne yönelik saldırılara başladığı hatırlatılarak, "Bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kıbrıs'ta Türklere yönelik 23 Aralık 1963'te tüm dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliamın "Kanlı Noel" olarak hafızalara kazındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler ve onların korkak destekçileri uzun bir süre çocuk, kadın, yaşlı demeden soydaşlarımızı yok etmek üzere saldırılarını sürdürmüştür. Kahraman TSK, bu zulme son vermek ve yangın yerine dönen adada barışı sağlamak üzere Temmuz 1974'te harekete geçmiştir. Garantörlük hakları çerçevesinde 48 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda hem Türklerin hem de Rumların güvenliği sağlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'na işgal diyenler, tarihi gerçekleri yok sayanlar, 1958-1974 tarihleri arasında yapılan katliamları dünyanın görmesini engellemeye çalışanlardır."

Barış Harekatı'ndan bu yana adada tek bir can kaybı olmadığı, adaya barış, huzur, sükun geldiği vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamanın İngilizce metni de MSB'nin sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden paylaşıldı.

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