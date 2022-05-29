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Milli Savunma Bakanlığından 'Ayasofya' açıklaması

Ayşe Şensoy Boztepe   | 29.05.2022
Milli Savunma Bakanlığından 'Ayasofya' açıklaması

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak, yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur." açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a, Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya'nın, 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altında olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak, yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz.

569 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

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