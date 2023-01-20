Milli Savunma Bakanlığı "Kara Ocak" katliamı şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutmayacağız. 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Unutmadık, Unutmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023
20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan’da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. “Tek millet, iki devlet” olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.#KanlıYanvar pic.twitter.com/mxsXfTM4qP