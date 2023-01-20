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Milli Savunma Bakanlığı "Kara Ocak" katliamı şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

Ali Kemal Akan   | 20.01.2023
Milli Savunma Bakanlığı "Kara Ocak" katliamı şehitlerini andı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutmayacağız. 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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