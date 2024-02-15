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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'daki Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısı'na katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde birçok ülkeden mevkidaşıyla selamlaşarak, ayaküstü sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sürüyor.

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