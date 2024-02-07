Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta temaslarda bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Ankara
Bakanlıktan, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, temaslarına bugün de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat’tan Erbil’e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede… pic.twitter.com/RZ877Cs7Q1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2024
Güler, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil’de görüşmelere devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2024
Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya… pic.twitter.com/rqL26qH8Bl
KDP Başkanı Barzani ile görüştü
Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil’de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep… pic.twitter.com/IbzUSPb9a7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2024